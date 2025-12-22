Foto di polizia

Controlli a Catania, nessuna irregolarità in due pasticcerie. Multati cinque ambulanti

22/12/2025

Prosegue l’attività della polizia di Stato sul fronte dei controlli alle attività commerciali a Catania, con verifiche mirate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene e alla sicurezza alimentare, oltre alla regolarità delle posizioni lavorative. Nel corso del fine settimana, i controlli hanno interessato due note pasticcerie cittadine, una in zona piazza Ariosto e l’altra nei pressi di piazza Lincoln, senza che venissero riscontrate irregolarità. Le verifiche sono state condotte da una task force interforze.

I controlli a Catania per contrastare il commercio abusivo

Nel corso dello stesso servizio, l’attenzione degli operatori si è spostata anche sul contrasto al commercio abusivo nel centro cittadino. I controlli, svolti insieme alla sezione commerciale della polizia locale, hanno riguardato diversi venditori ambulanti risultati privi delle necessarie autorizzazioni e incapaci di dimostrare la tracciabilità degli alimenti posti in vendita. Complessivamente sono stati sanzionati cinque ambulanti, con la contestazione di numerosi illeciti amministrativi e multe per circa 20mila euro.

Durante le operazioni sono state sequestrate centinaia di piante ornamentali, oltre 500 chilogrammi di arance di probabile provenienza furtiva e altri prodotti ortofrutticoli. Gli alimenti sequestrati sono stati successivamente donati a enti caritatevoli, mentre le piante sono state destinate alla Comunità di Sant’Egidio.

