Catania, controlli nel quartiere San Cristoforo: multe per oltre 23mila euro e scooter sequestrati

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato messo in campo dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante e dal nucleo radiomobile di Catania nello storico quartiere San Cristoforo, su impulso del comando provinciale, per contrastare l’illegalità diffusa e le condotte di guida azzardate. Le verifiche hanno riguardato in particolare la circolazione degli scooter, fenomeno molto diffuso tra i giovani e non di rado irregolare, spesso anche utilizzato come mezzo per commettere reati. Posti di controllo e pattuglie hanno presidiato le strade del quartiere, con identificazioni, sequestri e sanzioni.

Una dozzina di centauri sono stati sorpresi a circolare senza casco. Tra loro anche un 50enne catanese che viaggiava a bordo di uno scooter già sottoposto a fermo amministrativo e affidato in custodia. In questo caso, i militari hanno proceduto al sequestro del mezzo ai fini della confisca. I controlli hanno riguardato anche gli automobilisti: tre guidavano con patente di categoria diversa, cinque senza assicurazione obbligatoria, uno utilizzava il cellulare alla guida e sei non hanno esibito i documenti di circolazione. Le violazioni contestate hanno portato a un totale di sanzioni amministrative superiori ai 23mila euro.