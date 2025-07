Controlli nel Catanese: in due trovati alla guida ubriachi e con coltelli a serramanico

Controlli più intensi, specie di notte, nel Catanese, nelle zone di affluenza dei visitatori estivi. Negli ultimi giorni, da Piedimonte Etneo a Bronte, i carabinieri della compagnia di Randazzo, insieme ai colleghi delle stazioni locali, hanno condotto varie verifiche sia nei centri abitati che nelle periferie, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione. Nello specifico, durante un controllo nel centro di Maletto, è stato fermato un 32enne del luogo che appariva alterato: volto arrossato, occhi lucidi e un forte odore di alcol nonostante fosse primo pomeriggio. La sorpresa non è stata la sua positività all’alcool test ma l’aver trovato, durante la perquisizione, un coltello a serramanico lungo 20 centimetri, con manico in legno e lama da 8, che il 32enne teneva nella tasca dei pantaloni. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di arma bianca, con sequestro della lama e ritiro della patente per almeno sei mesi.

Nello stesso giorno, intorno a mezzanotte, una pattuglia ha notato a Maniace una strana manovra di un veicolo di grossa cilindrata – risultato senza revisione -, che si è fermato poco dopo nei pressi di una proprietà agricola. Alla guida, fermato dai carabinieri, un 37enne già conosciuto alle forze dell’ordine che, nella tracolla poggiata nel sedile accanto a quello di guida, portava un coltello a serramanico di 15 centimetri, subito sequestrata. Anche lui presentava un tasso alcolemico superiore alla norma ed è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato per guida in stato di ebbrezza, ma anche per non essersi fermato all’Alt e per la mancata revisione. Poco dopo, intorno alle 4 del mattino, in località Terremorte, a Linguaglossa, i militari hanno trovato un 27enne alla guida in stato di alterazione alcolica,