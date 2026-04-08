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Su continuità territoriale «la Sicilia impari dalla Sardegna»: lo studio

08/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Il confronto tra il modello utilizzato dalla Sardegna per garantire la continuità territoriale e il sistema della Sicilia è impietoso».

Come funziona in Sardegna

Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva. «Abbiamo fatto uno studio – aggiunge -. Un residente sardo che a Ferragosto volerà da Milano Linate ad Alghero pagherà una tariffa base di circa 114 euro andata e ritorno. Un prezzo fisso, valido anche nei periodi di massimo traffico come agosto, Natale o Pasqua. Questo accade perché la Regione Sardegna applica un modello chiaro: tariffe, frequenze, condizioni e soprattutto un tetto massimo ai prezzi. Poi mette tutto a gara».

Il modello di continuità territoriale in Sicilia

«In Sicilia – osserva Faraone – non esiste un sistema strutturato di continuità territoriale. Non ci sono tetti ai prezzi né regole preventive. Si procede con bonus e sconti che, nei fatti, vengono spesso assorbiti dall’aumento delle tariffe da parte delle compagnie aeree. Per un palermitano che rientra a casa a Ferragosto, il costo di un volo da Milano può arrivare a 419 euro di tariffa base. Con uno sconto regionale massimo di appena 37 euro andata e ritorno. Se si prenota più tardi, i prezzi salgono facilmente: fino a oltre 770 euro per un viaggio andata e ritorno».

«Serve un sistema di tutela dei cittadini»

Condizioni che il vicepresidente di Italia viva Davide Faraone giudica inaccettabili per la continuità territoriale dell’Isola. Specie se paragonati alla Sardegna. «Serve un cambio di approccio immediato – suggerisce -. Basta misure spot e interventi inefficaci. Basta pagliacciate stile Sicilia Express. Occorre – conclude – adottare un vero sistema di continuità territoriale in Sicilia. Che stabilisca prezzi certi e tutela dei cittadini».

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