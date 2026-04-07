Faraone e Aricò

Duello verbale oggi alla stazione di Palermo tra il deputato di Italia viva, Davide Faraone, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Alessandro Aricò. Attimi di tensione nel corso della ripartenza del Sicilia Express, il treno organizzato dalla Regione per riportare gli studenti siciliani nell’isola con costi ridotti per in occasione delle vacanze pasquali.

Faraone si trovava alla stazione di Palermo per una manifestazione promossa dai giovani di Futura, organizzazione giovanile di Italia viva Casa riformista Sicilia, che hanno voluto salutare con una fazzolettata il treno in polemica con la Regione. Alla stazione, però, c’era Aricò e tra i due è nato un diverbio davanti alle telecamere e ai giornalisti presenti.

«Siete ridicoli – ha attaccato Faraone -, questo treno è una barzelletta. Occupatevi del caro-voli e delle cose serie. Questo treno è il simbolo del vostro fallimento». Parole alle quali ha risposto l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana: «Cosa ha fatto Renzi per la continuità territoriale? Nulla». Faraone ha controreplicato: «Siete voi che dovete emigrare, non i giovani». Aricò, a quel punto, ha chiuso lo scontro: «Noi i giovani li facciamo tornare».