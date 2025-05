Confiscati beni per 700mila euro alla figlia dell’amministratore giudiziario dei boss

La polizia ha confiscato beni per oltre 700mila euro alla figlia di Ruggero Rizzuto, amministratore giudiziario morto nel 2018. L’uomo avrebbe sottratto oltre 620mila euro dai conti dei boss mafiosi Rosario Gambino e Salvatore Inzerillo tra il 2005 e il 2008, reinvestiti poi in un’azienda vinicola intestata alla figlia. L’indagine è stata avviata nonostante il decesso, come previsto dal Codice antimafia. Il provvedimento è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo.