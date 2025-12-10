Il medico di Matteo Messina Denaro è stato condannato a 15 anni

Il tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni per concorso esterno in associazione mafiosa e falso Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara che ebbe in cura durante la latitanza il boss Matteo Messina Denaro. L’accusa in giudizio era rappresentata dal pm Gianluca de Leo.

La condanna di Alfonso Tumbarello e le prescrizioni di farmaci ed esami

Con la condanna del dottore che, secondo l’accusa era perfettamente al corrente della vera identità del paziente, nonostante Messina Denaro usasse il nome del geometra Andrea Bonafede, salgono a 14 le persone condannate a vario titolo, dall’arresto del capomafia, per averne protetto la latitanza.

Finito in manette il 7 febbraio del 2023, pochi giorni dopo la cattura del padrino di Castelvetrano, Tumbarello per oltre due anni ha avuto in cura il padrino, è stato il primo a diagnosticargli il tumore che lo ha poi ucciso e gli ha prescritto più di un centinaio di farmaci e analisi mediche intestate al geometra Andrea Bonafede, assistito del medico che aveva prestato nome e documenti al boss e che in realtà godeva di ottima salute, sapendo perfettamente di avere davanti Matteo Messina Denaro.