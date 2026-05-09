Foto da Google Maps

Conclusa l’eruzione dallo Stromboli, continua l’attività ordinaria del vulcano

09/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Si è l’eruzione dallo Stromboli. Fine dell’attività effusiva cominciata il 4 maggio scorso dall’area craterica Nord del vulcano. È quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), osservatorio etneo, di Catania. Il campo lavico, dopo avere raggiunto la linea di costa il 5 maggio, a partire dal 6 maggio è stato caratterizzato dal lento decremento nel tasso di alimentazione.

Conclusa l’eruzione dello Stromboli

Tale diminuzione ha determinato il graduale arretramento dei fronti lavici verso quote sempre più elevate. Attualmente, il campo lavico è fermo e in raffreddamento. Dunque dall’Ingv di Catania hanno comunicato che si è conclusa l’eruzione dello Stromboli. Continua l’ordinaria attività stromboliana da entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud. E, a intensità variabile, lo spattering dall’area craterica Nord. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si è stabilizzata poco sopra la soglia dei valori alti a partire dalle 10 di oggi.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
Leggi la notizia

Si è l’eruzione dallo Stromboli. Fine dell’attività effusiva cominciata il 4 maggio scorso dall’area craterica Nord del vulcano. È quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), osservatorio etneo, di Catania. Il campo lavico, dopo avere raggiunto la linea di costa il 5 maggio, a partire dal 6 maggio è stato caratterizzato dal […]

Il bonus assunzioni in Sicilia: scommessa tra innovazione digitale e vecchi modelli occupazionali
Leggi la notizia

Si è l’eruzione dallo Stromboli. Fine dell’attività effusiva cominciata il 4 maggio scorso dall’area craterica Nord del vulcano. È quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), osservatorio etneo, di Catania. Il campo lavico, dopo avere raggiunto la linea di costa il 5 maggio, a partire dal 6 maggio è stato caratterizzato dal […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
di

Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale. Ariete Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze