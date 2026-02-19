Concessi i domiciliari al marito dell’ex giudice Silvana Saguto

19/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Finirà di scontare la pena a casa Lorenzo Caramma, ingegnere, marito della ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto, condannato per corruzione a sei anni e un mese. Secondo l’accusa, avrebbe ricevuto incarichi di consulenza da amministratori giudiziari del cerchio magico della moglie, anche lei processata e condannata per corruzione e falso per avere gestito come fosse cosa sua il sistema delle misure di prevenzione antimafia . In cambio di denaro e favori, come la consulenza del marito, Saguto avrebbe affidato ad amministratori giudiziari di sua fiducia incarichi milionari.

Si attende la decisione anche per Silvana Saguto

A Caramma il tribunale di sorveglianza di Palermo ha concesso la detenzione domiciliare per ragioni di età – ha compiuto settant’anni – e per motivi di salute. Stessa istanza è stata fatta dai legali della moglie, gli avvocati Ninni e Giuseppe Reina, per l’ex magistrata, nel frattempo radiata. L’istanza pende davanti ai giudici di sorveglianza della Capitale. La donna, infatti, è reclusa nel carcere di Rebibbia.

