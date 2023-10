Caso Saguto, il legale chiede sospensione della pena o domiciliari per motivi di salute

L’avvocato Ninni Reina, legale dell’ex magistrata Silvana Saguto, arrestata ieri su ordine della Procura generale di Caltanissetta dopo che la Cassazione ha confermato e reso definitiva, per alcuni capi di imputazione, la sentenza di condanna emessa a suo carico per corruzione, ha presentato istanza di sospensione dell’esecuzione della pena per la sua cliente.

La richiesta, depositata al magistrato di sorveglianza, è motivata dalle cattive condizioni di salute della ex giudice che è stata prelevata, ieri, dalla Finanza mentre era ricoverata in una clinica cittadina. I sanitari si erano espressi contro il trasferimento in carcere. In subordine l’avvocato ha chiesto per Saguto la detenzione domiciliare. Secondo i calcoli della Procura generale l’ex presidente delle sezione misure di prevenzione di Palermo deve scontare 7 anni e 10 mesi.

