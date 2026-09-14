Palermo, apre Con mollica o senza e dopo 48 ore subisce un furto con spaccata

14/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ha aperto a Palermo da appena 48 ore e nella notte ha già subito un furto con spaccata. È accaduto nella salumeria Con mollica o senza, il celebre marchio fondato a Napoli dall’imprenditore e creator Donato De Caprio, in via Isidoro La Lumia.

La vetrina sfondata e la cassa portata via

I ladri sono entrati in azione intorno alle 4.30. Dopo avere sfondato la vetrina del locale, si sono introdotti nell’attività e hanno portato via una cassa. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso De Caprio, attraverso un reel pubblicato sui social. L’imprenditore ha mostrato la vetrina danneggiata e alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso la scena. «Ci hanno derubato stanotte, a Palermo, a meno di 48 ore dell’apertura. Alle 4:30 sono venuti, hanno scassato e si sono presi una cassa», ha raccontato.

«Palermo non è solo questo»

De Caprio ha poi rivolto un appello alle istituzioni, chiedendo che venga garantita la possibilità di sviluppare il progetto in città e, più in generale, in Sicilia. «Palermo non è solo questo, è fatta di tanti lavoratori, di tanta brava gente onesta», ha detto l’imprenditore, aggiungendo: «Adesso mi rivolgo alle istituzioni per far sì che il mio progetto a Palermo e in tutta la Sicilia riesca ad espandersi». Nonostante il furto, De Caprio ha assicurato che l’attività non si ferma: «Nonostante tutto non ci fermiamo e oggi stiamo già lavorando».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]