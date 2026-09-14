Ha aperto a Palermo da appena 48 ore e nella notte ha già subito un furto con spaccata. È accaduto nella salumeria Con mollica o senza, il celebre marchio fondato a Napoli dall’imprenditore e creator Donato De Caprio, in via Isidoro La Lumia.

La vetrina sfondata e la cassa portata via

I ladri sono entrati in azione intorno alle 4.30. Dopo avere sfondato la vetrina del locale, si sono introdotti nell’attività e hanno portato via una cassa. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso De Caprio, attraverso un reel pubblicato sui social. L’imprenditore ha mostrato la vetrina danneggiata e alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso la scena. «Ci hanno derubato stanotte, a Palermo, a meno di 48 ore dell’apertura. Alle 4:30 sono venuti, hanno scassato e si sono presi una cassa», ha raccontato.

«Palermo non è solo questo»

De Caprio ha poi rivolto un appello alle istituzioni, chiedendo che venga garantita la possibilità di sviluppare il progetto in città e, più in generale, in Sicilia. «Palermo non è solo questo, è fatta di tanti lavoratori, di tanta brava gente onesta», ha detto l’imprenditore, aggiungendo: «Adesso mi rivolgo alle istituzioni per far sì che il mio progetto a Palermo e in tutta la Sicilia riesca ad espandersi». Nonostante il furto, De Caprio ha assicurato che l’attività non si ferma: «Nonostante tutto non ci fermiamo e oggi stiamo già lavorando».