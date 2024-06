Comunali 2024, il risultato del ballottaggio a Gela

Centrodestra sconfitto a Gela con la vittoria al ballottaggio di Giuseppe Terenziano Di Stefano. Al primo turno la sfidante Grazia Rita Cosentino ha raccolto 11.625 voti, cioè il 32,87 per cento dei consensi, mentre Di Stefano 10.348 voti, cioè il 29,26 per cento. Salvatore Scerra – candidato sindaco che al primo turno è arrivato al terzo posto (per lui 8296 voti, cioè il 23,45 per cento delle preferenze) – ha appoggiato Cosentino, così come alcuni pezzi della sua coalizione.

«Si tratta di un lavoro incessante con tutta la coalizione che ha creduto nella mia persona. La gente ha capito e io sono contento per la nostra città e la mia famiglia che mi ha supportato in questi mesi. Gela tornerà a essere una grandissima città», sono le prime parole del neo sindaco Giuseppe Terenziano Di Stefano ai microfoni di Tele Gela. Di Stefano è stato vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico nella passata amministrazione con Cristoforo Greco. «Da Gela viene lanciata la sfida al presidente della Regione Renato Schifani e a Totò Cuffaro», aggiunge Nuccio Di Paola, deputato regionale del Movimento 5 stelle.

«Sono molto contento per il successo di Terenziano Distefano nuovo sindaco di Gela. Non solo perché è stato un militante autonomista della prima ora, ma perché credo che avrà la libertà e la forza necessarie per imprimere una svolta allo sviluppo della città, incentrato sulla sua storia, sui beni culturali, sulla ricchezza del mare e della terra e sopratutto sull’intelligenza e sulla passione dei gelesi», dichiara l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.