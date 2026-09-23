De Luca lascia la commissione Bilancio e La Vardera brinda al nuovo incarico

Foto di Ismaele La Vardera su Facebook



Nelle convulse geografie della politica siciliana, dove il trasformismo è un’arte sottile e le dichiarazioni d’amore istituzionale durano quanto un gatto in tangenziale, l’Ars ha regalato l’ennesimo capitolo del suo romanzo d’appendice. Protagonisti dell’ultimo avvicendamento in commissione Bilancio: Cateno De Luca e Ismaele La Vardera. Un passaggio di testimone che segna l’uscita dell’uno e l’ingresso dell’altro nella commissione più strategica di Palazzo Reale, terreno dove si decidono le sorti finanziarie e i destini di piazze e marchette dell’isola.

L’addio di Cateno: la ritirata strategica del leader di Sicilia

Cateno De Luca, abituato a occupare la scena con la veemenza di un uragano e la puntualità delle sue ormai mitologiche dirette social, ha deciso di sfilarsi. L’abbandono della commissione viene dipinto dal fondatore di Sud chiama Nord non come una resa, bensì come una precisa mossa d’ingegno tattico. Sovraccaricato da un’agenda politica che lo vede dividersi tra le battaglie d’opposizione e la gestione della propria galassia elettorale, De Luca preferisce alleggerire la presa sulle carte contabili per concentrarsi su battaglie a più alto rendimento d’immagine.

L’uscita di scena, tuttavia, lascia aperta l’amara battuta dei corridoi: far quadrare i conti della Regione o presenziare alle interminabili sedute d’esame dei documenti finanziari richiede una costanza che Malalingua preferisce evidentemente riservare ai palchi o ai comizi, lasciando il lavoro di trincea ad altri legati al suo progetto.

L’esultanza di Ismaele: dalla spunta azzurra al seggio contabile

Sul fronte opposto, a raccogliere il testimone con toni che sfiorano l’epica d’altri tempi, troviamo Ismaele La Vardera. L’ex inviato de Le Iene, transitato con disinvoltura dal giornalismo d’inchiesta-spettacolo agli scranni dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha salutato il suo ingresso in commissione Bilancio con l’entusiasmo di chi ha conquistato la Bastiglia. Nei suoi annunci social, divenuti ormai canale istituzionale de facto per la nuova leva di deputati, La Vardera non ha nascosto la soddisfazione per un posizionamento che gli garantisce visibilità prioritaria e gli strumenti per mettere il naso nelle pieghe della spesa pubblica regionale.

Sostituire De Luca, per il deputato, rappresenta un salto di qualità mediatico ed esecutivo: dai microfoni d’assalto alle delibere di spesa, la sfida ora sarà dimostrare se alla verve polemica farà riscontro una reale capacità di lettura e rettifica dei capitoli di bilancio.

La spesa regionale tra show-business e contabilità

La commissione Bilancio non è esattamente un salotto per dibattiti d’accademia: è la trincea dove si incrociano le norme di variazione contabile, le coperture finanziarie e i rilievi della Corte dei Conti. Il cambio della guardia tra De Luca e La Vardera testimonia una transizione generazionale e di metodo all’interno dell’opposizione. Se De Luca rappresentava l’esperienza navigata del burocrate istrionico, capace di citare commi a memoria alternando la denuncia al paradosso, La Vardera incarna la figura del vigilante mediatico, pronto a trasformare ogni capitolo di spesa discutibile in un potenziale caso pubblico. Resta da capire se questa sostituzione rafforzerà la tenuta dell’opposizione di fronte alle manovre della maggioranza o se si risolverà in un semplice avvicendamento di personalismi ad uso e consumo dei rispettivi feed social.

Prospettive e veleni a Palazzo dei Normanni

I contraccolpi politici di questo passaggio non tarderanno a farsi sentire. Tra le fila della maggioranza c’è chi guarda all’uscita di De Luca con un sospiro di sollievo, salutando la perdita di un avversario tecnico ostico, e chi osserva con malcelata ironia l’irruzione di La Vardera, pronto a scommettere sulle sue difficoltà di fronte alla mole arida dei dati di bilancio. Nel frattempo, Palazzo dei Normanni incassa l’ennesimo capitolo di una commedia umana e politica dove i ruoli cambiano, le comparse ruotano, ma la posta in gioco rimane tragicamente la stessa: la salute finanziaria di una Regione costantemente in bilico tra sesto conto e dissesto.