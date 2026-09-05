Un’abitazione di Palagonia ha attirato l’attenzione dei carabinieri locali che hanno avviato un’attività di controllo mirata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti ed alla successiva perquisizione, in cui sono state trovate 25 piantine di cannabis e uno spinello già confezionato. L’intervento è scattato nella mattinata, quando i carabinieri hanno predisposto un servizio per verificare le ipotesi investigative secondo le quali, all’interno dell’abitazione di un 32enne del posto, potesse essere detenuta droga.

I carabinieri, con il supporto degli elicotteri, hanno quindi raggiunto l’immobile per procedere alla perquisizione. Una volta all’interno dello stabile, i militari hanno iniziato le ricerche concentrandosi sui locali utilizzati dal 32enne e, nella sua camera da letto, hanno recuperato uno spinello già confezionato, contenente marijuana. Il ritrovamento ha portato gli investigatori ad ampliare la perquisizione anche alle altre aree della casa e, quindi, le ricerche si sono spostate nel giardino retrostante l’abitazione.

Qui, sotto un albero di fico, i militari hanno scoperto una coltivazione in vasi di 25 piantine di cannabis indica. Le piante, alte tra i 10 e i 50 centimetri circa, erano ancora nella fase iniziale del ciclo vegetativo e prive di infiorescenze, ma una volta mature avrebbero potuto fornire anche 1 kg di marijuana. Le piante e lo stupefacente sono stati perciò sottoposti a sequestro penale e verranno sottoposti alle prescritte analisi quantitative e qualitative di laboratorio. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 32enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per coltivazione illecita di sostanza stupefacente.