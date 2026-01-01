Capodanno, colpo di pistola esploso in strada ferisce una donna in casa a Palermo

Una donna di 34 anni, residente in Svizzera e tornata a Palermo per le festività, è rimasta ferita da un colpo di pistola nel quartiere Zen. Il proiettile esploso in strada, in via Rocky Marciano, ha mandato in frantumi il vetro di una finestra e l’ha raggiunta al collo mentre era con amici e parenti nel salotto di casa. Trasportata all’ospedale Villa Sofia, è stata medicata e dimessa. Le indagini sono condotte dalla polizia. Tornata a casa, ha trovato altri vetri rotti a causa degli spari. 

Sette i feriti per i botti a Palermo

Non c’è solo la donna ferita da un colpo di pistola nel quartiere Zen, a Palermo, tra i feriti del Capodanno nel capoluogo siciliano. Al Policlinico Paolo Giaccone tra il Pronto soccorso e la chirurgia plastica sono stati curati quattro uomini per traumi da scoppio. Tre provocati da petardi e uno di una pistola da scoppio. Tutti si sono feriti alle mani. Tre dei pazienti hanno perso parti di falangi e sono stati ricoverati, uno è stato medicato e dimesso. Altri tre feriti sono stati ricoverati al Pronto soccorso dell’ospedale Civico con ferite da scoppio e uno di loro con lesioni alle dita. Uno è stato trasferito in Chirurgia plastica.

Altri feriti in Sicilia tra Messina e Licata

Ora dopo ora arrivano aggiornamenti sul bollettino dei feriti. A Messina un 37enne ha perso due dita per l’esplosione di un petardo. Nel capoluogo peloritano si registrano altri feriti lievi. A Licata, in provincia di Agrigento, un 23enne è stato trasferito d’urgenza a Palermo per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle mani. Il giovane è rimasto ferito dopo avere fatto esplodere un botto di fine anno.

