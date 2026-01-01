Ferito da un petardo a Licata, ventitreenne operato d’urgenza alle mani

Un ventitreenne di Licata, in provincia di Agrigento, è rimasto ferito a causa dell’esplosione di un petardo, riportando gravi ustioni e lesioni a entrambe le mani. Durante la notte, è finito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, da dove è stato disposto l’urgente trasferimento all’ospedale Civico di Palermo, dove è stato già sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.

A Messina un 37enne ha perso due dita

Pesante il bilancio dei feriti anche a Messina. Nel capoluogo peloritano un 37enne ha perso due dita per l’esplosione di un botto di Capodanno. Gli altri tre feriti, due uomini e una donna, hanno riportato lesioni meno gravi.

