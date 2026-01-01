Capodanno, a Messina un 37enne ha perso due dita per i botti

Quattro feriti, di cui uno grave, per i botti della notte di Capodanno a Messina. Il caso più serio riguarda un uomo di 37 anni, ricoverato al Policlinico con l’amputazione di due dita e prognosi di 30 giorni. Gli altri tre feriti, due uomini e una donna, hanno riportato lesioni meno gravi. Disattesa l’ordinanza che vietava i botti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per incendi, tra cui una catasta di legna a Gravitelli e un’auto in fiamme.