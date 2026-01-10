Foto Google Maps

Colpo da diecimila euro la notte scorsa all’Eurospin di via Leopoldo Nobili, nel quartiere Nesima a Catania, dove una banda di ladri con l’utilizzo di un escavatore ha forzato la saracinesca per introdursi nel supermercato e ha portato via la cassaforte con il bottino. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di video sorveglianza dell’attività commerciale e della zona.