Foto di polizia

Colpi di pietra in faccia all’ex compagna, arrestato un 35enne a Catania

31/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Colpi di pietra in faccia all’ex compagna. Protagonista un uomo di 35 anni, di origini colombiane, che ha aggredito la donna in via Velo, a Catania. La donna ha rimediato una frattura al naso e un trauma cranico. L’aggressione è avvenuta in strada, davanti a numerosi passanti che hanno allertato la polizia di Stato. In pochi minuti, gli agenti delle volanti sono intervenuti, trovando la donna, anch’essa colombiana, a terra e con il volto insanguinato.

La polizia blocca l’uomo dopo una violenta colluttazione

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe colpito la vittima prima con calci e pugni, poi con una pietra raccolta da terra. Alcuni passanti hanno tentato di difendere la donna, mentre un testimone ha permesso agli agenti di individuare subito l’aggressore tra la folla. Anche dopo l’arrivo della polizia, il 35enne ha cercato di scagliarsi nuovamente contro l’ex compagna, venendo fermato con forza dai poliziotti, verso i quali ha poi opposto resistenza, colpendo uno di loro con una spallata al petto.

L’aggressore trasferito nelle camere di sicurezza della questura

Gli operatori del 118 hanno trasferito d’urgenza la vittima al Pronto soccorso, mentre la polizia Scientifica ha effettuato i rilievi sul luogo dell’aggressione a colpi di pietra nei confronti dell’ex compagna. L’uomo è stato arrestato per lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale, in attesa del giudizio per direttissima disposto dalla procura di Catania.

