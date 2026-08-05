Foto di Dario De Luca

Playa Catania, vigile colpito con una pietra in faccia. Ha rischiato di perdere l’occhio

05/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È ricoverato all’ospedale Garibaldi centro l’agente della polizia locale aggredito ieri pomeriggio da un parcheggiatore abusivo nella zona di viale Kennedy, sul lungomare della Playa di Catania. Il poliziotto, in servizio per un normale controllo della viabilità, ha invitato il posteggiatore a desistere dal chiedere l’obolo ad automobilisti e turisti ed è stato colpito con una pietra alla fronte. Gravemente ferito, ha rischiato di perdere un occhio. Per il parcheggiatore è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio.

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