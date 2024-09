Vedono i carabinieri e lanciano la cocaina dal finestrino, arrestati in autostrada

Si sarebbero disfatti di una busta di droga lanciata dal finestrino vicino al casello autostradale di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. A notare il gesto sono stati i carabinieri che si trovavano in quella zona per un controllo del territorio.

Dopo avere notato il gesto, i militari hanno fermato e arrestato un 31enne e un 41enne, quest’ultimo con precedenti penali anche per reati specifici, entrambi originari della provincia di Catania, accusati di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti. Identificati i due uomini, i carabinieri hanno recuperato l’involucro che avevano lanciato poco prima dalla vettura. All’interno sono stati trovati e sequestrati più

di 130 grammi di cocaina.

I due uomini sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, ristretti agli arresti domiciliari nelle loro abitazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto. La droga è stata inviata ai carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti di laboratorio. Dai risultati è emerso che sarebbe stato possibile ricavare più di 760 dosi di droga.