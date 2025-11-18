Fatto il nuovo consiglio metropolitano, mancano i delegati. È la preoccupazione espressa dalla segreteria provinciale del Partito democratico di Catania. Che sottolinea come, a sei mesi dalle elezioni, la Città metropolitana di Catania difetti di nomine necessarie. Nello specifico, il sindaco metropolitano Enrico Trantino non ha ancora scelto il suo vicesindaco e gli eventuali consiglieri delegati per aiutarlo ad amministrare l’ex provincia. «Un ritardo inspiegabile – commenta il segretario del Pd etneo, Giuseppe Pappalardo – che continua a paralizzare la piena operatività della Città metropolitana, già segnata da oltre un decennio di commissariamento».

Con il rischio, continua, di «compromettere ulteriormente programmazione, servizi e risposte ai territori». Domande – quelle sulle nomine mancanti alla Città metropolitana di Catania – rivolte anche tramite interpellanza dai consiglieri Graziano Calanna e Pia Giardinelli. «La Città metropolitana non può permettersi ulteriori ritardi – commenta Calanna -. Serve subito un’accelerazione nell’interesse dei cittadini e dello sviluppo del territorio, nel pieno rispetto del mandato democratico espresso dagli amministratori dei 58 comuni della provincia».