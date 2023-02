Catania: circolo privato trasformato in discoteca con dentro 150 persone. Multato il responsabile

Un circolo privato trasformato in una discoteca a Catania. La notte scorsa sono stati i poliziotti a effettuare un controllo e interrompere una serata con musica e balli che ea in corso. Il segretario dell’associazione è stato denunciato come responsabile di quanto avvenuto all’interno del locale con una pista da ballo di 300 metri quadrati, un impianto luci e uno acustico e anche una postazione per il dj. Nel corso del controllo è stata accertata la presenza di 150 persone che per entrare avrebbero pagato un biglietto di ingresso standard di 10 euro che sarebbe arrivato, invece, a 25 euro per l’area privé. All’arrivo degli agenti, la serata è stata interrotta e tutti i clienti sono stati invitati a uscire dal locale che è stato sottoposto al sequestro. Per il responsabile è stata elevata una multa di oltre 5000 euro.