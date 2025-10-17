Chiude Gucci al Sicilia Outlet Village: «Per i 18 lavoratori ipotesi di posti anche fuori Regione»

17/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Una certezza e una notizia che presto potrebbe diventare buona: da un lato il punto vendita Gucci all’interno del Sicilia Outlet Village di Agira, che chiude i battenti, dall’altro il futuro dei 18 lavoratori e la trattativa tra l’azienda e il sindacato per evitare in ogni modo il licenziamento.

La scelta di chiudere il negozio Gucci del Sicilia Outlet Village

Dietro la scelta di mettere il lucchetto al negozio della prestigiosa azienda di moda ci sarebbe una precisa scelta interna, a quanto pare scollegata da un calo delle vendite del punto vendita in territorio di Agira. «Forse c’è la volontà di rendere più snella la struttura di questo marchio, sicuramente si tratta di una volontà interna», spiega a MeridioNews Sirio Di Blasi, segretario generale della Filmcams Cgil Enna. Stando ai numeri diffusi nei giorni scorsi dal sindacato Gucci, che gestisce Luxury Goods Italia (LGI) e Luxury Good Outlet (LGO), ha realizzato un utile di 352 milioni e 565 mila euro, di cui 14 milioni di euro solo nell’outlet di Agira.

Un quadro positivo che tuttavia verrà presto aggiornato quando, con ogni probabilità il 22 ottobre, verranno pubblicati i dati sulle vendite del quarto trimestre del 2025. Gucci fa parte di Kering un gruppo internazionale che opera nel settore del lusso con sede a Parigi. Kering possiede, oltre a Gucci, marchi come Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga. Da inizio settembre, il nuovo amministratore delegato di Kering è Luca de Meo ed è stato proprio il manager italiano a sottolineare la necessità dei marchi del gruppo e in particolare di Gucci.

Il futuro dei lavoratori dello store Gucci ad Agira

«Abbiamo riaperto una fase di trattativa con l’azienda – aggiunge ancora al nostro giornale Di Blasi -. Siamo fiduciosi nell’ambito di ricollocamento in altri punti vendita. Gucci non ha mai mandato una lettera di licenziamento, ma ha sempre proposto questa soluzione». Epilogo che significherà trasferimento nei negozi che il marchio già possiede a Palermo o a Bari, in Puglia. Scelta che significherebbe mantenere il posto di lavoro, ma che potrebbe comunque cambiare radicalmente la vita dei 18 lavoratori.

«I lavoratori sono fiduciosi e sperano che questa trattativa vada in porto – precisa il segretario generale della Filmcams Cgil Enna – Quanto sta avvenendo ad Agira ricalca un’operazione fatta dall’azienda a Settimo Torinese. Anche in quel caso, i lavoratori interessati sono stati ricollocati e non hanno perso il posto di lavoro. La salvaguardia dei posti rimane l’unica soluzione». Per capire l’evoluzione di questa vicenda, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. Tuttavia resta l’amaro in bocca per l’ennesima crepa nel mondo lavorativo della Sicilia centrale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Plutone diretto in Acquario
di

Dal 14 ottobre, Plutone è diretto in Acquario: cosa ci dice l’oroscopo? Il pianeta dismette il moto retrogrado e torna a dare presagi creativi e profondi ai segni d’aria, e dando carburante e anelito ad altri. Nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica, ecco cosa comporta la ripresa del moto diretto per i segni zodiacali: […]

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025
di

Con una Luna che soffia sulla natura più genuina di ogni segno zodiacale, c’è chi sarà più saggio e chi più euforico. Chi dovrà stringere i denti e chi tirerà un sospiro di sollievo. All’interno della nostra rubrica astrologica, ecco l’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, per i 12 dello zodiaco. […]

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]