Un autonoleggio abusivo di Catania è stato chiuso. Mai presentato il certificato di inizio attività

Un autonoleggio abusivo di Catania è stato chiuso. L’ordine di cessazione dell’attività di noleggio senza conducente per la società con sede legale nel quartiere San Giorgio del capoluogo etneo, è arrivato con un provvedimento dirigenziale della direzione Sviluppo attività produttive del Comune di Catania. Al titolare, alla fine di gennaio, era già stata elevata una violazione amministrativa perché avrebbe affittato un veicolo – una Renault Clio – senza la licenza del sindaco. Da ulteriori verifiche è emerso che il proprietario dell’autonoleggio non avrebbe mai presentato al Comune la Scia, ovvero la Segnalazione certificata di inizio attività che è obbligatoria. Per questo è stata disposta la cessazione immediata dell’attività di noleggio senza conducente esercitata abusivamente. Al provvedimento – che è stato notificato dagli agenti della polizia municipale di Catania – il titolare potrà fare ricorso al provvedimento