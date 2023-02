Maltempo, chiusa la Ss 194 per allagamento: il fiume San Leonardo è straripato

La strada statale 194 Ragusana è provvisoriamente chiusa al traffico dal chilometro 11,300 al chilometro 11,500, a Carlentini (in provincia di Siracusa). La chiusura del tratto della strada statale è stata necessaria a causa dell’allagamento dovuto allo straripamento del fiume San Leonardo. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.