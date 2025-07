Chiusa una pizzeria a Scordia: cinque lavoratori in nero. Multa da oltre 20mila euro al titolare

Sospesa l’attività imprenditoriale di una pizzeria di Scordia (in provincia di Catania): all’interno sono stati trovati sei lavoratori dipendenti, di cui solo uno regolarmente assunto mentre gli altri cinque tutti in nero erano sprovvisti di qualsiasi tutela economica e assicurativa. Inoltre, durante un controllo nell’ambito di un’operazione iterforze, gli ispettori dell’Inl hanno rilevato la presenza di un minorenne in età scolastica.

Concluso il sopralluogo, gli ispettori hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per il superamento della soglia del dieci per cento di lavoro nero, nel caso specifico superiore all’80 per cento. Il datore di lavoro per potere riaprire l’attività, oltre a procedere alla regolarizzazione dei dipendenti in nero, dovrà sostenere il pagamento di sanzioni fino a un massimo di 22.780 euro.