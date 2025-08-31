Il 6 settembre del 2025 Andrea Camilleri avrebbe compiuto cento anni. Tra i più grandi cantori della Sicilia, il padre del commissario Salvo Montalbano è morto a 93 anni nel luglio del 2019. Per celebrare questo importate anniversario della nascita dello scrittore originario di Porto Empedocle (città dell’Agrigentino divenuta poi la Vigata dei suoi racconti), a lui sono dedicati in giro per l’Italia – e non solo – eventi che vano dalla televisione al cinema e al teatro, e dalla musica alla letteratura fino al fumetto. «Se potessi – aveva detto non troppo tempo prima di morire all’ospedale Santo Spirito di Roma la mattina del 17 luglio di sei anni fa – vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e, alla fine del mio cunto, passare tra il pubblico con la coppola in mano». Una sorta di tributo collettivo – da Roma a Taormina – è stato organizzato per omaggiare chi ha fatto del vigatese camilleriano una lingua conosciuta a livello nazionale e tradotta in centinaia di altre lingue. Festeggiamenti che andranno avanti anche fino al 2026.

Tornano le avventure di Topalbano con la storia inedita Topolino e la voce del mandorlo, scritta da Francesco Artibani con la matita di Giampaolo Soldati. Così Panini Comics ha deciso di ricordare l’autore simbolo del giallo all’italiana. Un doppio omaggio per Andrea Camilleri dal mondo del fumetto. Un racconto – sul numero 3640 del settimanale Topolino disponibile in edicola e su Panini.it già a partire da mercoledì 27 agosto – che è incluso anche nel nuovo volume Le indagini del commissario Topalbano dedicato all’alter ego disneyano del commissario Montalbano. «Un’avventura ricca di azione, gioco di squadra e amore per la tradizione che – si legge nel lancio di Panini Comics del volume che sarà disponibile a partire da giovedì 4 settembre – fin dalle prime tavole, trasporta nel cuore dei lettori le tipiche atmosfere dei romanzi camilleriani». E anche alle vicissitudini di Salvo Montalbano che, per l’occasione, sarà un commissario con le orecchie da topo. «Tra misteri e atmosfere mediterranee, il mondo di Andrea Camilleri rivive tra le pagine Disney, con tutta l’ironia e il fascino della sua Sicilia, attraverso gli occhi e le indagini del commissario Topalbano».

E anche l’intera Isola celebra uno dei suoi personaggi simbolo in un luogo simbolo con due serate-evento dal titolo Il genio di Camilleri e l’omaggio della sua Sicilia nel centenario della nascita organizzate al teatro antico di Taormina «per ripercorrere idealmente la parabola del grande scrittore empedoclino, la sua indomita personalità, l’acume del maître à penser». Diversi concerti e l’anteprima assoluta di Camilleri 100, il film documentario di Francesco Zippel saranno il cuore dell’iniziativa promossa dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e co-organizzata con la fondazione Taormina Arte Sicilia, in collaborazione con il comitato nazionale Camilleri 100, il fondo Andrea Camilleri e Rai Documentari. Per la serata del 5 settembre, dopo la proiezione in anteprima (alle 21), ci sarà il concerto di Olivia Sellerio Zara Zaraba. Le canzoni di Montalbano. Per l’indomani sera, invece, in programma il concerto-reading Camilleri allo specchio con letture di Sonia Bergamasco, Alessio Boni, Donatella Finocchiaro, Massimo Venturiello e l’esecuzione della suite tratta dalle colonne sonore per la serie televisiva Il Commissario Montalbano, composte da Franco Piersanti che dirigerà l’orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina. Un tributo a Camilleri, «pensatore disincantato quanto innamorato cantore della sua Sicilia, la terra natale risponde con pari amore – spiegano dall’organizzazione – celebrandone il centenario della nascita in un sito archeologico iconico e puntando sull’eccellenza di ospiti e contenuti».

«Ha trasformato la parola in immaginario collettivo, rendendo la Sicilia un luogo narrativo amato in tutto il mondo». Sono queste le parole con lui Sergio Bonomo, commissario straordinario della fondazione Taormina Arte Sicilia, descrive Andrea Camilleri ed evidenzia il suo prezioso lascito. «Celebrarlo significa rinnovare quel legame profondo tra arte, territorio e identità culturale. Una simbiosi – sottolinea – che non si fonda solo sull’appartenenza geografica, ma su una visione della cultura come patrimonio condiviso, in grado di generare connessioni tra memoria e attualità». Un punto di vista condiviso anche dal sovrintendente della fondazione Felice Panebianco che ribadisce come «negli ultimi decenni, nell’immaginario collettivo, Camilleri ha rappresentato la Trinacria. Tra teatro e televisione ha celebrato costumi e stili di vita siciliani, facendo amare tutte le sfaccettature e sfumature, anche quelle più amare».