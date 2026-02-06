Celebrati i funerali dei tre cacciatori uccisi sui Nebrodi

06/02/2026

Sono state celebrate le esequie dei tre cacciatori trovati senza vita, uccisi a colpi di fucile, a Montagnareale, sui Nebrodi. Una folla silenziosa e commossa ha riempito la chiesa dei Santi Martiri di Patti per dare l’ultimo saluto ad Antonio Gatani, 82 anni. Mentre a San Pier Niceto si sono tenuti i funerali, col rito dei testimoni di Geova, dei fratelli Giuseppe e Davis Pino, rispettivamente di 43 e 25 anni. Un dramma che ha scosso profondamente l’intero comprensorio dei Nebrodi sul quale indaga la Procura di Patti.

Il feretro di Gatani è stato portato in chiesa in mattinata. Sino al momento del funerale si è registrato un via vai di persone che si sono strette ai familiari. A celebrare la messa è stato don Emanuele Di Santo, rettore del seminario vescovile, che durante l’omelia ha invitato alla preghiera e alla riflessione. Ha chiesto ai presenti di «ricordare Antonio, la sua vita, del bene compiuto e degli affetti che non si interrompono in nessun momento, neanche in questa circostanza. Della sua tragica morte, delle persone che lo amano, di una comunità che rimane scossa di fronte al male che sembra talvolta impadronirsi della nostra società».

Tantissime le persone presenti: amici, conoscenti, cacciatori della zona, cittadini comuni che hanno voluto manifestare il proprio cordoglio. «Una tragedia assurda, che non doveva accadere – ha commentato un anziano conoscente -. Antonio era una brava persona, sempre disponibile». «Siamo sconvolti – ha aggiunto una donna – sembra impossibile che una giornata qualunque si sia trasformata in un incubo così grande». A San Pier Niceto, invece, nella piazza principale, sono stati letti brani della Bibbia.

