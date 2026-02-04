Cacciatori trovati morti, indagato sottoposto alla prova dello stub

L’indagato per l’omicidio dei tre cacciatori trovati senza vita, uccisi a colpi di fucile la settimana scorsa a Montagnareale, sui Nebrodi, è sottoposto in queste ore alla prova dello stub dai carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Messina. È l’amico di Antonio Gatani, 82 anni, la più anziana delle tre vittime.

L’indagato lo ha accompagnato nel bosco per una battuta di caccia e ha poi riferito di essersi allontanato. Per cui ha dichiarato di non sapere nulla della sparatoria che ha coinvolto l’anziano e i due fratelli Giuseppe e Devis Pino. Non era sul posto quando i carabinieri hanno trovato i cadaveri.

La sua posizione è stata sin dall’avvio delle indagini approfondita dagli inquirenti che, con accertamenti balistici ed esami medico legali, stanno tentando di capire cosa sia accaduto. All’indagato sono stati sequestrati i fucili da caccia.

All’indagato, difeso dall’avvocato Tommaso Calderone, sono stati sequestrati anche alcuni indumenti. L’uomo era stato sentito dai carabinieri subito dopo gli omicidi come testimone, quindi senza l’avvocato. Le dichiarazioni rese allora potrebbero essere inutilizzabili.

