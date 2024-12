Cefalù, turisti intossicati da monossido di carbonio: morto un 36enne, gravi tre persone

Quattro turisti di origine tedesca sono stati trovati intossicati da monossido di carbonio in una villa a Cefalù, in provincia di Palermo. Uno di loro, Jonathan Feierabend (36 anni), è morto, mentre le altre tre persone – Katharina Feierabend (34 anni), Patrizia Pargmann (60 anni) ed Elmo Pargmann (63 anni) – sono state trasportate in codice rosso prima all’ospedale Giglio di Cefalù e poi al Civico di Partinico, sempre nel Palermitano: sono in gravi condizioni. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, si trovano in camera iperbarica. I vigili del fuoco intervenuti hanno trovato il camino della villetta ancora pieno di fumo: potrebbe essere stato proprio il fumo uscito dal caminetto a causare l’intossicazione.

Sempre secondo quanto risulta all’agenzia Ansa, a chiamare i soccorsi sarebbe stato il turista 63enne, che successivamente è svenuto. I vigili del fuoco hanno constatato la presenza del gas nelle stanze. Nella villetta c’era anche una caldaia, che però era funzionante e lontana dalle camere in cui sono state trovate la vittima e le tre persone ferite. La procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta sulla vicenda.