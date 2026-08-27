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È stato catturato a Messina Marco D’Angelo, il 38enne protagonista due giorni fa di una evasione dal carcere di Augusta, nel Siracusano. Nell’istituto penitenziario, l’uomo stava scontando una condanna per spaccio di droga.

A scovarlo oggi sono stati gli agenti della polizia penitenziaria che hanno rintracciato il 38enne, originario di Messina, in un residence. Sulla vicenda c’è un’inchiesta della procura di Siracusa che deve fare luce sulle modalità di evasione dal carcere di Augusta del 38enne adesso catturato. E sulle persone coinvolte in questa vicenda. La procuratrice di Siracusa Sabrina Gambino, a capo delle indagini, a poche ore dalla fuga, ha segnalato le criticità della struttura carceraria.