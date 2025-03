Catania, venditore abusivo di spremute sanzionato due volte nel giro di pochi giorni

Un venditore ambulante abusivo di spremute d’agrumi è stato sanzionato in piazza Stesicoro, a Catania. Pochi giorni fa l’uomo era stato sanzionato per lo stesso tipo di infrazioni: non aveva alcun titolo per vendere prodotti alimentari e non aveva neanche l’autorizzazione per occupare il suolo pubblico. «Arbitrariamente – dice una nota della questura di Catania – aveva posizionato un carretto in piazza Stesicoro, vendendo prodotti alimentari privi di tracciabilità e occupando il marciapiedi». Come avvenuto alcuni giorni fa, la segnalazione è arrivata alle forze dell’ordine tramite l’app YouPol. In questa occasione il cittadino che ha inoltrato la segnalazione ha inviato tramite l’app anche alcune foto, ha descritto le due persone che stavano vendendo spremute d’agrumi e ha specificato che si trattava delle stesse persone che si trovavano in quel punto qualche giorno prima.

Arrivati sul posto, gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale hanno potuto constatare che si trattava delle stesse persone identificate in altre occasioni, più volte sanzionate e diffidate. Le contestazioni sono state quindi rinnovate, perché il venditore ambulante sarebbe stato «sprovvisto dei requisiti professionali e delle altre autorizzazioni previste dalla norma», dice la questura di Catania. La nota dice anche che la polizia locale «ha elevato nei suoi confronti sanzioni per un ammontare di oltre 3000 euro». Al termine del controllo sono state sequestrate la frutta, il carrettino e gli spremiagrumi.