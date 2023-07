Incendio aeroporto Catania: oggi i primi voli dal terminal C

Dopo giorni di caos e rinvii a causa dell’incendio della scorsa domenica, il terminal C dell’aeroporto di Catania Vincenzo Bellini torna operativo a partire da questo 19 luglio. Un piccolo segnale positivo in mezzo agli innumerevoli disagi che lo scalo etneo sta affrontando in questi giorni, tra cui l’incertezza su quando riaprirà il terminal A che – a detta dei vigili del fuoco – necessiterebbe di ulteriori accertamenti ai fini della riapertura.

Ecco l’elenco ufficiale dei voli Ryanair programmati per il pomeriggio di oggi:

ARRIVI

-Ryanair FR 2261 da Bergamo BGY 17:25

-Ryanair FR 1019 da Torino TRN 18:10

-Ryanair FR 1087 da Bologna BLQ 19:35

-Ryanair FR 8268 da Pisa PSA 20:30

-Ryanair FR 6278 da Budapest BUD 21:00

PARTENZE

Ryanair FR 2262 per Bergamo BGY ore 17:55

Ryanair FR 1020 per Torino TRN ore 18:40

Ryanair FR 1088 per Bologna BLQ ore 20:05

Ryanair FR 8269 per Pisa PSA ore 21:00

Ryanair FR 6279 per Budapest BUD ore 21:50