È stato sorpreso ad armeggiare su uno scooter, insieme ad un complice, con l’obiettivo di rubarlo. A fermare un incensurato catanese di 19 anni sono stati gli agenti della polizia, intervenuti nei giorni scorsi, nel centro commerciale Porte di Catania a seguito della richiesta del personale di vigilanza della struttura.

La gruccia per tranciare i cavi del mezzo

Il giovane è stato bloccato mentre stava tranciando i cavi di accensione del mezzo a due ruote, utilizzando il gancio in metallo di una gruccia. Il tentativo di portare via lo scooter, però, non è andato in porto grazie all’attività di controllo svolta dagli addetti alla vigilanza. Alla vista del personale, il giovane e il suo complice hanno tentato di dileguarsi, fuggendo tra le auto in sosta, ma il 19enne è stato subito bloccato e, poi, identificato dai poliziotti della squadra Volanti. Dopo gli accertamenti del caso, i poliziotti hanno rintracciato la proprietaria alla quale è stato riconsegnato lo scooter. Il 19enne è stato arrestato per tentato furto aggravato.