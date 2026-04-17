Foto di carabinieri

Denunciato rider della cocaina, stava effettuando una consegna a Mascalucia

17/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 18enne catanese, già noto per precedenti, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato individuato mentre, intorno alle 23.30, percorreva le vie del centro abitato di Mascalucia a bordo di uno scooter Honda Sh, con un 16enne come passeggero.

Fuga e tentativo di disfarsi della droga

Il comportamento sospetto e l’improvvisa accelerazione alla vista dei militari hanno spinto i carabinieri a mettersi all’inseguimento. Il 18enne ha tentato di sottrarsi al controllo con sorpassi pericolosi e manovre azzardate, ma la fuga si è conclusa nella rotatoria di via San Giovanni, in direzione Nicolosi. Durante il controllo, il giovane ha cercato di liberarsi di 3 dosi di cocaina, lanciandole nella vegetazione, ma la sostanza è stata recuperata dai militari.

Sequestro e sanzioni

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un’ulteriore dose della stessa sostanza nella tasca del giubbotto. Il 18enne, inoltre, è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari che continuavano a squillare, presumibilmente da parte di clienti in attesa della consegna. Oltre alla denuncia per spaccio, il giovane è stato anche sanzionato amministrativamente perché sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente.

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