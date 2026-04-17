Foto di frame video polizia

Condannato a 26 anni si fingeva invalido per evitare il carcere, preso dopo la fuga in Spagna

17/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Si fingeva invalido totale per evitare il carcere. Gli investigatori del commissariato di Mazara del Vallo, insieme alle Squadre mobili di Trapani e Palermo, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Marsala nei confronti di un uomo del 1977, ponendo fine a una complessa vicenda fatta di simulazione, evasioni e fuga all’estero. L’uomo, condannato in via definitiva nel 2011 per traffico internazionale di stupefacenti e destinatario di oltre 26 anni di reclusione, beneficiava dal 2012 della detenzione domiciliare grazie a una dichiarata invalidità totale.

Si fingeva invalido: le indagini e le continue evasioni

Le indagini hanno però smentito la presunta invalidità al 100 per cento, dimostrando che l’uomo era in grado di muoversi autonomamente, salire le scale e persino guidare. Attraverso servizi di osservazione e pedinamento, gli agenti hanno documentato ben 11 evasioni, durante le quali il soggetto si allontanava dal domicilio senza autorizzazione, anche per recarsi in una nota piazza di spaccio di droga. Alla luce degli elementi raccolti, è stato denunciato per evasione e per indebita percezione di erogazioni pubbliche, avendo continuato a percepire pensione e indennità non dovute.

Cattura dopo la fuga in Spagna

Il Tribunale di Sorveglianza ha quindi disposto la revoca immediata dei benefici e il ritorno in carcere. Appresa la decisione, l’uomo si è reso irreperibile, fuggendo in Spagna dove è rimasto nascosto per mesi. Il costante monitoraggio degli investigatori ha però permesso di intercettarlo al rientro in Sicilia: è stato individuato e bloccato a Palermo, dove è stato infine arrestato e condotto in carcere.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, colpi di pistola nella notte verso un’abitazione privata
Leggi la notizia

Si fingeva invalido totale per evitare il carcere. Gli investigatori del commissariato di Mazara del Vallo, insieme alle Squadre mobili di Trapani e Palermo, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Marsala nei confronti di un uomo del 1977, ponendo fine a una complessa vicenda fatta di simulazione, evasioni e fuga all’estero. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Oroscopo del mese di aprile 2026
di

Ad aprile non si dorme mica, parola dell’oroscopo del mese 2026. Per quanto possa essere dolce, in quesi giorni i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – rinascono con Urano favorevole. I segni di terra godranno dei favori di Venere e della Luna, quindi amore e sentimento per Toro, Vergine e Capricorno. I segni […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze