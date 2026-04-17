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Catania: colpi di pistola nella notte verso abitazione privata

17/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Raffica di colpi di pistola, stanotte intorno alle 2.10, sullo stradale Gravone a Catania. Dove la polizia è intervenuta dopo la segnalazione dell‘esplosione di colpi d’arma da fuoco verso un’abitazione privata all’altezza del civico 25. L’immobile è composto da una casa indipendente su due livelli, abitata da due diverse famiglie.

Gli agenti hanno trovato e repertato 13 bossoli. I colpi sono stati esplosi tutti verso l’abitazione del piano terra di proprietà donna di 68 anni, vedova e pensionata che vive con il figlio di 38 anni, entrambi incensurati. Il figlio è il dipendente di una ditta di autoricambi con sede alla zona industriale. Indaga la polizia.  

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