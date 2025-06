Catania, tentato furto in un cantiere edile. Arrestato senza fissa dimora

Si è introdotto in tarda serata all’interno del cantiere edile, in via Zurria, ma il responsabile della sicurezza ha visto dalla telecamere di videosorveglianza che stava tentando di forzare la finestra e ha chiamato i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo senza fissa dimora in fragranza di reato. Considerata la situazione e la conformazione del cantiere, l’operatore della centrale ha deciso di inviare due pattuglie sul posto, così una ha potuto controllare e bloccare le possibili vie di fuga, mentre l’altra è entrata all’interno per eseguire la ricerca del soggetto. L’attività di ricerca è stata resa particolarmente complessa dalla totale assenza di illuminazione e dalla conformazione dei locali, nonostante ciò i carabinieri di Catania sono riusciti a rintracciare il sospettato che era nascosto all’interno di un vano ascensore, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Il soggetto, un 59enne di origini Nord Africane senza fissa dimora, è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza. Sottoposto a perquisizione, è stato poi trovato in possesso di una torcia elettrica nascosta nelle tasche della tuta che indossava. Dopo l’intervento, sono scattate le indagini che si sono concentrate su una serie di accertamenti mirati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L’attenzione dei carabinieri si è focalizzata su una delle finestre dell’edificio, trovata aperta e visibilmente danneggiata. Poco distante, tra calcinacci e materiali abbandonati, è stata rinvenuta un’asta da ponteggio, oggetto che è risultato perfettamente corrispondente a quello ripreso dalle immagini di videosorveglianza e perfettamente compatibile con i segni di scasso sulla finestra. Gli accertamenti hanno quindi confermato i sospetti: l’attrezzo è stato sottoposto a sequestro penale in quanto ritenuto strumento di effrazione. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato.