Aci Castello, tentano di rubare componenti elettrici del Palacannizzaro: arrestati due pregiudicati

Sono stati arrestati due pregiudicati catanesi di 34 e 37 anni, perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Tutto è iniziato nella mattinata, quando un automobilista di passaggio ha segnalato alla centrale operativa dei carabinieri di Acireale la presenza sospetta dei due uomini all’interno all’interno della struttura del Palacannizzaro, in via Napoli.

Quando i carabinieri sono arrivati, infatti, hanno trovato i due uomini intenti a rubare materiale e componenti elettrici, cogliendoli in flagranza di reato mentre si allontanavano con dei quadri elettrici. Nonostante ciò i due hanno tentato di fuggire abbandonando la refurtiva sul posto. Il 34enne è stato subito bloccato, mentre il complice è stato visto nascondersi all’interno di un magazzino situato nell’area del Palacannizzaro. A questo punto, i carabinieri hanno richiesto il supporto di un’altra pattuglia per circondare la zona e, poco dopo, anche il 37enne è stato rintracciato e arrestato. Il materiale rubato è stato restituito al responsabile dell’Ufficio Edilizia della Città Metropolitana di Catania.