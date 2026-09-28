Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Attimi di paura alla filiale della banca Intesa San Paolo in piazza Santa Maria di Gesù a Catania dove un uomo armato di coltello è riuscito ad entrare da una finestra urlando «Questa è una rapina». Una dipendente ha reagito gridando spaventata. I clienti sono usciti in strada e il rapinatore è fuggito. Sono intervenuti i carabinieri. Sono in corso le indagini.