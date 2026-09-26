Catania, incidente a San Giuseppe La Rena: un morto e una ferita

È di un morto e una giovane ferita l’incidente autonomo avvenuto nella notte a San Giuseppe La Rena, a Catania. Un 60enne e una 17enne viaggiavano a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, sono finiti dentro una rotonda e hanno perso il controllo del mezzo. A soccorrerli sono stati altri automobilisti, fino all’arrivo del personale del 118, che ha disposto il trasferimento dei due in ospedale. L’uomo è arrivato al San Marco, ma è morto poco dopo. Mentre la ragazza, portata al Garibaldi centro, ha riportato diverse fratture.