Catania, scoperta stalla abusiva dove venivano dopati i cavalli per le corse clandestine

Quattro cavalli privi di microchip e trovati in pessime condizioni igienico-sanitarie sono stati sequestrati in una stalla abusiva nel quartiere San Cristoforo di Catania. Gli animali sono stati affidati a una struttura del Ragusano. Durante i controlli, gli agenti di polizia hanno trovato e sequestrato diversi farmaci dopanti che sarebbero stati utilizzati sui cavalli per effettuare le corse clandestine.

A conclusione degli accertamenti, un pregiudicato di 40 anni è stato denunciato dagli agenti per maltrattamenti di animali e sarà destinatario, da parte dell’Asp di Catania, di contestazioni di illeciti amministrativi.