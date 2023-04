Catania, lo stadio Massimino si prepara a una serata di calcio e festa

Sarà una notte speciale e indimenticabile. Catania e il Catania sono pronti per festeggiare insieme il ritorno del calcio cittadino tra i professionisti. Domenica alle 20.30 i rossazzurri disputeranno al Massimino l’ultimo match interno di campionato e lo faranno in uno stadio che in appena 24 ore è andato in sold out. Oltre 20 mila i tifosi che si accomoderanno sugli spalti per assistere prima alla partita contro il Santa Maria Cilento, unica squadra ad aver battuto quest’anno la compagine di mister Ferraro, e poi alla festa organizzata dalla società etnea.

Emozioni

Domenica, dunque, per la seconda volta in questo campionato il Catania giocherà in notturna. La prima volta era stata lo scorso 28 settembre all’esordio casalingo contro il San Luca di Ciccio Cozza. In quell’occasione i rossazzurri si imposero per 2-1 grazie alle reti di Rapisarda nel primo tempo e Andrea Russotto su rigore sul finale di gara. La decisione di posticipare il match contro i campani è arrivata mercoledì da parte della Lega di Serie D che ha accolto così la richiesta della società etnea, che desiderava spostare il calcio d’inizio per consentire al numero più alto di tifosi di essere presenti al Massimino. Il via libera da parte della Lega ha acceso ancor di più l’entusiasmo dei sostenitori rossazzurri, che non hanno perso tempo nel prendere dall’assalto i botteghini di Piazza Spedini o per collegarsi al sito della TicketOne per acquistare i tagliandi. In poche le curve sono andate esaurite, idem nelle successive ore per le due Tribune. Dunque, domenica al Massimino si assisterà a uno spettacolo tutto rossazzurro, con la Curva Nord che ha allestito una coreografia da brividi che verrà esposta solo al termine della partita quando Lodi e compagni verranno premiati con la coppa di categoria.

Presenza

Gli occhi, però, saranno rivolti anche alla Tribuna A dove siederà tutta la dirigenza del Catania e in particolare il presidente Ross Pelligra. A lui sarà certamente riservata una standing ovation per aver mantenuto la promessa estiva: riportare il club etneo tra i professionisti. Ma applausi e ringraziamenti verrano certamente rivolti al vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella, l’uomo simbolo di questa proprietà che è stato decisivo in quest’annata unica per i colori rossazzurri.

Campo

In attesa di domenica, la squadra sta continuando a preparare la partita con il Santa Maria Cilento. Anche oggi i giocatori si sono allenati al Massimino sotto gli occhi attenti del tecnico Ferraro. Allenatore rossazzurro che dovrà fare a meno di Somma, operato lunedì al menisco, Jefferson, in via di guarigione da uno stiramento, e Chiarella che questa mattina si è sottoposto agli esami medici che hanno rivelato uno stiramento al flessore della coscia destra che lo costringerà a saltare la parte finale di stagione, poule scudetto inclusa. Ancora in dubbio il recupero di Palermo, anche se per il numero 23 le chance di essere nella lista dei convocati sono concrete.