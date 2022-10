Catania SSD, si cerca il nono successo in campionato. Il Città di Sant’Agata andrà al Massimino con i suoi tifosi

La grande vittoria conquistata dal Catania SSD sul campo del Paternò ha ribadito una volta di più che la squadra di Giovanni Ferraro ha un organico nettamente superiore a quelli delle formazioni che militano nella stessa categoria.

Questo naturalmente non basta a vincere un campionato, nè la promozione in Serie C e l’approdo tra i professionisti possono essere conquistati solo a parole, ma è necessario mantenere la stessa concentrazione e l’umiltà con cui si sono affrontate le prime otto giornate di campionato.

Nella nona i rossazzurri torneranno a giocare al Massimino, dove domenica 30 ottobre alle 15:00 affronteranno il Città di Sant’Agata, squadra certamente abituata alla categoria ma con una rosa nettamente inferiore a quella degli etnei.

Partite come quella contro il Locri hanno però dimostrato che nessuno vuole cedere il passo al Catania SSD senza aver venduto cara la pelle e lo stesso penserà certamente anche là formazione peloritana.

Il sostegno dei tifosi che hanno aderito alla trasferta di massa organizzata dalla società del Città di Sant’Agata potrebbe inoltre dare una spinta in più all’avversario di turno degli etnei, che però non possono permettersi di lasciare spazio a nessuno né temere le insidie di qualunque squadra si presenti al loro cospetto.