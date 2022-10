Catania SSD, si alza il ritmo in vista della Mariglianese. Ferraro valuta le modifiche per la formazione titolare

A quattro giorni dal sesto turno del campionato di Serie D, il Catania SSD entra concretamente nel mood della preparazione alla trasferta di Marigliano.

I rossazzurri giocheranno sul campo dei campani domenica alle 15:00 e andranno in cerca della sesta vittoria consecutiva, per dare seguito al filotto di cinque successi che ha allontanato tutte le concorrenti per la promozione ad esclusione del Lamezia Terme.

L’altra attuale capolista, a quindici punti con gli etnei, sta disputando fin qui un campionato altrettanto straordinario, letto con toni differenti rispetto a quello del Catania SSD solo perché la società di Pelligra è nata con altri presupposti e con l’obbligo morale di vincere subito, approdando immediatamente tra i professionisti.

Alle aspettative stanno rispondendo staff tecnico e giocatori, premiati dai tifosi che sugli spalti non fanno mai mancare sostegno e affetto sia in casa che lontano dalle mura amiche del Massimino.

Lo stesso accadrà certamente anche in casa della Mariglianese, dove si attende l’ennesima invasione pacifica dei tifosi rossazzurri, sempre alla ricerca di una nuova vittoria per cui esultare.

L’allenamento odierno aperto alla stampa ha offerto solo alcune indicazioni sulla formazione che andrà in campo contro i campani, ma Ferraro ha ancora quasi 100 ore a disposizione per decidere quali modifiche apportare all’undici titolare schierato contro la Vibonese.

