Catania SSD, ripresi gli allenamenti per la prima giornata di ritorno. Scatta il countdown verso la sfida contro il Ragusa

Anche per la Serie D la sosta di campionato si è virtualmente conclusa e il Catania SSD si prepara a tornare in campo per giocare la prima sfida del 2023.

I rossazzurri hanno infatti messo alle spalle gli ultimi due giorni di pausa previsti prima della ripresa e da oggi inizierà il conto alla rovescia verso la partita contro il Ragusa, in programma domenica 8 alle 14:30 al Massimino.

Sarà il primo turno del girone di ritorno, che vedrà la formazione etnea ripartire da un vantaggio di 10 punti sulle due inseguitrici, Locri e Lamezia Terme.

La squadra di Giovanni Ferraro è consapevole di avere nelle corde l’opportunità di allungare il divario rispetto alle dirette concorrenti, ma ha anche la certezza di dover dimostrare che il periodo di flessione è definitivamente alle spalle e che era dipeso dalla stanchezza dovuta alle tante partite consecutive che hanno comportato un dispendio di energie non indifferente.

Bisognerà innanzitutto vincere la sfida contro gli iblei, primo banco di prova e vero test sulla condizione psicofisica del Catania SSD in vista del momento clou del campionato.

Foto Catania SSD