Catania SSD, quasi 11500 abbonati per le sfide casalinghe. Domenica 16 ottobre rossazzurri in casa della Mariglianese

Ancora un lunedì felice, che amplifica le sensazioni già provate nelle scorse settimane dai tifosi rossazzurri, grazie alla partenza a razzo del Catania SSD.

La squadra di Ferraro continua a navigare a punteggio pieno a quota 15, dimostrando di avere le carte in regola per restare la formazione da battere del Girone I di Serie D, seppur con la consapevolezza che il Lamezia Terme resta pericoloso con gli stessi punti conquistati fin qui dagli etnei.

Con il 4-0 di ieri contro il Castrovillari il Catania SSD ha infiammato per l’ennesima volta i suoi sostenitori, che a ogni goal hanno fatto esplodere il Massimino sempre di più, testimoniando quanto sia tornato fondamentale l’entusiasmo che si respira da un paio di mesi e che porta ogni volta dai dieci ai quindicimila spettatori sugli spalti.

Sarà una settimana tranquilla quindi per i rossazzurri, che si prepareranno con un po’ più di tempo a disposizione alla trasferta sul campo della Mariglianese, che incuriosisce non poco per l’ennesima necessità di conferme da parte della formazione di Ferraro, chiamata sempre a vincere contro qualunque avversario.

Ieri sera si è conclusa la campagna abbonamenti per le partite casalinghe del Catania SSD, che ha superato di circa mille unità l’ormai vecchio record fatto segnare dal Palermo nella passata stagione con 11427 abbonati.

Foto Catania SSD