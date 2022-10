Catania SSD, la squadra di Ferraro cerca nuove conferme. Le formazioni avversarie vedono i rossazzurri quasi imbattibili

Il momento felice vissuto dal Catania SSD sin dall’inizio del campionato non distoglie l’attenzione del club rossazzurro dall’obiettivo principale, che è quello di blindare il primo posto al più presto e raggiungere la promozione in Serie C prima possibile.

Otto giornate sono ancora troppo poche per pensare che il cammino sia già in discesa, ma di sicuro le otto vittorie consecutive conquistate dai rossazzurri in altrettante partite giocate lasciano immaginare che le valutazioni di chi vede una squadra quasi imbattibile, avendola già affrontata, non siano troppo lontane dalla realtà.

Lo hanno lasciato intendere dirigenze e staff tecnici di società come la Mariglianese, la Vibonese e il Castrovillari, lo ha detto chiaramente il tecnico del Paternò, Peppe Pagana, che ha parlato addirittura di una rosa mai vista così forte prima d’ora in serie D.

La conferma però è sempre più difficile di tutto il resto e in ogni partita il Catania SSD è chiamato a ribadire la superiorità già dimostrata senza se e senza ma.

Lo stesso accadrà domenica alle 15:00 contro il Città di Sant’Agata, avversario certamente inferiore ma che scenderà in campo al Massimino sognando di fare un’impresa e interrompere la marcia trionfale della squadra di Giovanni Ferraro.

