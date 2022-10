Catania SSD, Jefferson cerca spazio contro il Paternò. L’attaccante brasiliano è tornato in rosa contro il Locri

Neanche il tempo di godersi la settima vittoria consecutiva in campionato e la vetta solitaria in classifica che il Catania SSD si trova già immerso in un nuovo weekend di calcio.

Domenica alle 15:00 infatti i rossazzurri affronteranno il Paternò nell’ottavo turno del girone I, che avrà una cornice totalmente differente rispetto a quella che si sognava fino a qualche giorno fa.

Non sarà la festa di sport che tutti si attendevano e il match si disputerà non al Falcone Borsellino, squalificato per i fatti di Licata, bensì in campo neutro e a porte chiuse sul rettangolo di gioco del Nobile di Lentini.

Sarà comunque una sfida caldissima, nella quale gli etnei puntano a fare bottino pieno per continuare la striscia vincente da record che fa del Catania SSD l’unica squadra a punteggio pieno dalla Serie A in giù.

A Ferraro spetterà disegnare l’undici titolare ideale da schierare e a tal proposito c’è tanta curiosità sulla composizione dell’attacco, dove Jefferson dopo aver scontato il turno di sospensione per ragioni disciplinari ed essere tornato in campo per mezz’ora contro il Locri spera di convincere il tecnico rossazzurro a concedergli una chance dal primo minuto.

Foto Catania SSD